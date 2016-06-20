Верстка html / css3

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки299 просмотров

Требуется отверстать макеты, с учетом адаптива, от 1200 до 320 px 

Макеты прикрепил.

IE8+ , FF , Хром , Опера. 

Посоплата на вебмани или Безопасная сделка.

От Вас цена/срок.

Цена в приоритете.

HTML
9 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

pal9yni4bi
Андрей 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$25
2 дня
+
Конструктивная постановка задачи, грамотные замечания, оплата без проблем.

Заявки фрилансеров

pal9yni4bi
Андрей 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка одной страницы

    Дизайн в приложении. Необходимо сверстать одну страницу На странице:  Есть слайдер Выпадающее верхнее меню «продукция» (Скрин 1,2) Выпадающая форма заказа товара (Скрин 3) Верхнее ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка, админка интернет радио

    Приветствую уважаемые веблансеры. Необходима верстка сайта + посадка на админ панель по вашему совету а также необходим внешний модуль для встраивания в форумы и другие сайты собственно плеера. Проект некоммерческий ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    $200

    Сделать адаптивную верстку макетов,макеты предоставлю. Пишите в скайп. Сроки два дня

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется вёрстка адаптивного шаблона.

    Нужен лёгкий адаптивный шаблон: дивы, html, css. Без jquery, bootstrap и т.д. Простой, легко изменяемый. Без 10 тонн дополнительного css-кода (повторюсь для ясности - любые css-фреймворки сразу исключаются).  Резиновый, с фиксацией ...

    BootstrapCSSHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Адаптивная верстка проекта на Livestreet

    Требуется адаптивная верстка существующего проекта на движке CMS Livestreet согласно макету и тз (предоставлю по первому запросу) и ее интеграция. Оплата поэтапная (делим проект на этапы, оплата после каждого принятого этапа), можно ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка LandingPage (адаптив)

    Для проекта www.sgsoft.com.ua необходима верстка 9-и LandingPage под программные решения компании. Все макеты сделанны под BootstrapСайт Full ResponsiveОбразец и ТЗ в приложении. Нужна цена и сроки: за один и ...

    Bootstrap
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка сайта на Joomla 2.5

    $50

    нужно сделать верстку сайта на системе управления Joomla 2.5 есть согласованный макет и система управления уже установлена на хостинг по всем вопросам в личку

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад