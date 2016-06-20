Дизайн в приложении. Необходимо сверстать одну страницу На странице: Есть слайдер Выпадающее верхнее меню «продукция» (Скрин 1,2) Выпадающая форма заказа товара (Скрин 3) Верхнее ...
Верстка html / css3
Требуется отверстать макеты, с учетом адаптива, от 1200 до 320 px
Макеты прикрепил.
IE8+ , FF , Хром , Опера.
Посоплата на вебмани или Безопасная сделка.
От Вас цена/срок.
Цена в приоритете.
Выбранный исполнитель
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