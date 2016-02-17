Верстка

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки203 просмотра

Сделать адаптивную верстку макетов,макеты предоставлю. Пишите в скайп. Сроки два дня

9 лет назад
Ksuxa1992
Ксения 
33 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

feliks2016
Александр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$200
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

feliks2016
Александр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад