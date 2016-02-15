Проект на WordPress`e

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки266 просмотров

Доброе времени суток,

Тех задание

- сверстать и натянуть на WP

- подключить готовые модули на WP

1) гостевая

2) новости

3) фотоархив

WordPress
9 лет назад
dicweb
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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