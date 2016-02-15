Нужно адаптивно сверстать 7 страниц сайта, макеты отправлю в личку, 3000р, срок 4 дня.
Верстка с дизайна на framework bootstrap (для Joomla)
Необходимо сверстать шаблон на framework bootstrap для Joomla 3
Верстка с дизайна, дизайн элементов/страниц придерживаясь стилистики основного дизайна.
Верстка адаптивная, верстка независимыми блоками, макетов с нуля, под мобильные устройства.
Подключение и кастомизирование существующих скриптов, библиотек.
Работа с действующим проектом.
Знания и опыт работы с HTML+CSS; jQuery; Javascript; Bootstrap; базовое владение Adobe PhotoshopРабота удаленная. Оплата по договоренности, по завершению оговоренного объема работ.
Заявки фрилансеров
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