Верстка одностраничного сайта

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Закрыт26 заявок464 просмотра

Нужна верстка одностраничного сайта, примерно 6 экранов, кроссбраузерно, стоимость 1800 рублей. Тематика сайта лидогенерация.

Лидогенерация
9 лет назад
voproskz
Рустам 
42 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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