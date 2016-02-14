Верстка на Bootstrap + JS: работа на 3 – 4 часа!

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки231 просмотр

Необходимо воссоздать (переверстать) главную (одну) страницу с нуля используя Bootstrap.  

Бюджет 1500 рублей + хороший бонус за срочность. 

1. Полностью чистый код 

2. Чистые стили 

3. С сохранением всего функционала. 

Исходная страница http://demo.thinkupthemes.com/companylaw-pro/

BootstrapJavaScript
9 лет назад
ihnatov
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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