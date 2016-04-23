Доброго времени суток. Ищу добросовестного, грамотного верстальщика. Был создан новый дизайн. Старый сайт http://torglesservis.ru Требования к продукту: 1. Адаптивный дизайн на bootstrap3; 2. Кроссбраузерность IE9 и выше; ...
Нужна помощь верстальщика
Черновой вариант верстки, есть макет
нужно сделать-доделать верстку
подробности при переписке.
оплата по договоренности.
Выбранный исполнитель
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