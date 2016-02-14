Добрый день нужно сверстать форму обратной связи, что бы письмо с данными из формы приходило на емайл. Скрин формы прикрепил к проекту. Набросал в пеинт браш, psd исходник нормально оформленной формы передам исполнителю. Но все содержимое формы точно такое же. Цена и срок. Оплата удобнее всего киви в рублях.