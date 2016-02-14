Сверстать форму обратной связи.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок216 просмотров

Добрый день нужно сверстать форму обратной связи, что бы письмо с данными из формы приходило на емайл. Скрин формы прикрепил к проекту. Набросал в пеинт браш, psd исходник нормально оформленной формы передам исполнителю. Но все содержимое формы точно такое же. Цена и срок. Оплата удобнее всего киви в рублях.

9 лет назад
rozmarin
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tyty
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Главной задачей была срочность :-) Ярослав справился на отлично. Но и качество работы конечно на высоте. Все требования и правки внес быстро. Большое спасибо, сотрудничеством остался доволен. Рекомендую!!!
Отличный заказчик, все пункты подробно расписал. Постоянно был на связи, так что любой вопрос решался быстро. Ну и оплата - все хорошо. Спасибо.

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tyty
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад