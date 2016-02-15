Срочно поправить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок244 просмотра

Есть готовая верстка, надо срочно поправить ее, чтобы была во весь экран на больших экранах. Работа срочная нужно сделать сегодня завтра. Оставляйте заявки, чтобы присылать для оценки архив (всего 5 страниц).

9 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад

Выбранный исполнитель

TinBoyko
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
1 день
Задача выполнено в срок, постоянно на связи, оперативно выполнил все правки, рекомендую!
Отличный заказчик, грамотная постановка задачи. Оплата в срок. Однозначно рекомендую

Заявки фрилансеров

TinBoyko
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад