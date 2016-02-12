Сделать редизайн сайта на Drupal

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок288 просмотров

Необходимо "натянуть" новый дизайн  сайта на действующий функционал в соответствии с ТЗ,а также немного программирования в виде создания калькулятора и формы поиска

Drupal
9 лет назад
Sergii852
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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