Необходимо сверстать резиновый landing, с эффектом parallax scrolling и натянуть на какой-то бесплатный cms. Адаптивность и кроссбраузерность под все браузеры обязательна, без ошибок и понятным кодом, так как есть большая вероятность изменения текста и ...
Сверстать попап
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