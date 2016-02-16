Выполнение адаптивной верстки сайта для мобильных устройств и планшета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок237 просмотров

Сайт на движке opencart. Дизайн не сложный.

http://www.b-plitka.ru

Opencart
9 лет назад
Panda676
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$25
2 дня
Быстро, оперативно, качественно👍🏻
Чёткая понятная задача, всегда на связи, оплата как договаривались. Сотрудничество прошло успешно.

Заявки фрилансеров

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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