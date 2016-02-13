Подправить верстку на html странице

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок266 просмотров

Подправить верстку http://elit-odessa.com.ua/video/3184315-video-rybakina/ 

Сейчас как видите половина страницы отображается криво

HTML
9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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