Подправить верстку http://elit-odessa.com.ua/video/3184315-video-rybakina/ Сейчас как видите половина страницы отображается криво
Верстка страницы на Bootstrap
Требуется сверстать страницу с помощью движка Bootstrap.
Будет предоставлен черновой вариант страницы на HTML, при необходимости дополнительные элементы дизайна в графике и четкий список требований к окончательному результату.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3HTML-верстка12 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт, который работает, но нет его мобильной версии для удобного просмотра в телефоне. Сайт сделан на Джумле. Присылайте ваше портфолио мобильных версий, в ответ вышлю адрес сайтаЗакрытнет даты
Необходимо качественно сверстать сайт из PSD макетов с использованием будстрапа, html5 + CSS3. Необходимо в верстке сразу учесть SEO нюансы, по размещению меню, скриптов, прописаню всех необходимых стилей и т.п. Дизайн разработан по 12 колоночной ...Закрытнет даты
Добрый день. Нужно сверстать одну html страницу для рекламы в Gmail. Макет есть также в psd. У Gmail есть требования: Технические сведения Максимальная ширина: 650 пикселей.Максимальная высота: 1000 пикселей (рекомендуется не более 650).Форматирование: используйте ...Завершен9 лет назад
- $25
Есть сайт который нужно доделать, оптимизировать! http://шкафы-купе-на-заказ-минск.бел Сделать резиновым и скоростным, нужен спец по Adobe Muse!HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Добрый день нужно сверстать форму обратной связи, что бы письмо с данными из формы приходило на емайл. Скрин формы прикрепил к проекту. Набросал в пеинт браш, psd исходник нормально оформленной формы передам исполнителю. Но все ...Завершен9 лет назад
Есть готовая верстка, надо срочно поправить ее, чтобы была во весь экран на больших экранах. Работа срочная нужно сделать сегодня завтра. Оставляйте заявки, чтобы присылать для оценки архив (всего 5 страниц).Завершен9 лет назад
Есть дизайн, техническое задание. Дизайн надо сверстать и интегрировать в вп. Сайт - 2 языка. Проект - срочный!)HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $43
Требуется верстка адаптивного одностраничного сайта с возможностью администрирования секций (желательно joomla). Прилагаются ТЗ, изображения сайта (десктопная и мобильная версии). Макеты отправлю исполнителю. Обязательно: полное соответствие макетам Оплата переводом на банковскую карту или ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $3
Привести сайт в порядок http://flf.com.ua/ сайт на htmlHTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад