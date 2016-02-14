Встроить готовый онлайн-тест на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки185 просмотров

Описание в файле.

Кратко: есть код онлайн-теста, но он отображается на сайте криво.

Выглядеть тест должен как тут:

http://sto-am.com.ua/questions/index.html

9 лет назад
michail
Михаил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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