ТЗ тут - https://docs.google.com/document/d/18bOyYq6xucRPsV9DyTxpZEaR8NXGaTRy8VdD6hfYhgQ/edit От Вас, пожалуйста, нужно: 1. Краткое описание вашего опыта работы с JS и БД, что использовали, сколько лет. 2. Сколько в день можете тратить ...
Высшее медицинское образование. Кандидат наук.
Большой опыт написания научных работ, студенческих работ.
Перевод с/на английского язык
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У нас есть проект, который мы не доделали, т.е. какое-то время потребуется, чтобы вникнуть в суть проекта, посмотреть код, наметить план по проекту. Суть проекта: Из 1С нам отдают свободный сток ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Для сайта happystudies.ru (сайт на Modx) необходимо подключить интернет-эквайринг. С банком договор заключили, теперь нужно провести интеграцию сайта с платежным шлюзом. Инструкция есть, объемная, вышлем исполнителям, после ознакомления Вами уже согласуем бюджет. Банком была создана ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
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Мы нуждаемся в КОПИРАЙТЕРЕ для написания 300+ статей на медицинские проекты (ортопедия+операции). Всегда четкие ТЗ, практически мини-план на статью. 1. Вы грамотные и знаете русский язык на 5+. Тексты пишите для людей. 2. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
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Все задание в ТЗ - там же url на схему и описание архивов. Исходники того что сейчас в архиве "New 2016" Схема должна обязательно отображаться на смартфонах - сейчас не отображается. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Идем по столбцу, например по В, если значение в столбце В отличается от следующего (т.е. значение в текущей строке столбца В отличается от значения в следующей строке столбца В) более, чем на 250 в ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть сайт нужно будет внести изменения на главную страницу, в шаблон категории (порядок вывода модулей их вид и т.д.). Изменить отображение нумерованных списков. Форму комментариев. Все задание в файле. В категориях ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Описание в файле. Кратко: есть код онлайн-теста, но он отображается на сайте криво. Выглядеть тест должен как тут: http://sto-am.com.ua/questions/index.htmlHTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Тест состоит из 17 вопросов и нужно выбрать варианты ответов. Подробное описание в файле.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно рассчитать ускорение (по данным скорости и времени) и подставить эти данные в столбец. Таблица называется andro Формула для ускорения: Acc = (b.Speedms - a.Speedms)/(b.Time - a.Time) , где Асс мы получаем ...Базы данных3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист по Wordpress, для внесение небольших изменений на сайт (пока добавить произвольный код в сайдбар - у меня почему-то не получается и разобраться с отображением страниц). А также установить шорт-коды Адсенс на сайте. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, задание: Есть два списка: · list1.xlsx -просто список компаний (между группами компаний, есть пропуски строк между разными группами - это должно сохраниться в ответе скрипта) · list2.xlsx - список ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
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