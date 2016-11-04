michail

Михаил michail

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Высшее медицинское образование. Кандидат наук.

Большой опыт написания научных работ, студенческих работ.

Перевод с/на английского язык

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AnnaKasperchuk
49 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
300+ статей на информационный медицинский сайт
Написание статей
Михаил - отличный заказчик, всегда на связи, четкое ТЗ, оплата мгновенная. Всем рекомендую!
Анна, все отлично написала, видно, что человек она опытом работы и трудолюбивая, рекомендую!
Ответный отзыв
Gulnarka158
Гульнара 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Вычитка научного текста на английском (UK) с корректировкой
Прекрасный заказчик. Рекомендую. Оплата была произведена моментально и в полном объеме.
Все очень быстро и качественно сделали, спасибо за работу.
Ответный отзыв
katehiz
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Добавить сервисы (таймер, подписаться) на сайт на MODx rev.
MODX
Грамотный и вежливый заказчик. Задачи поставлены ясно. Доволен сотрудничеством, рекомендую.
Все сделано четко по ТЗ и очень быстро. Пожелания были учтены. Спасибо за работу, рекомендую.
Ответный отзыв
knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Анимировать схему поселка на сайте
Хорошо сработались. Заказчик все что нужно предоставил. Вовремя оплатил. Рекомендую.
Отличный специалист - все сделали как нужно, помог по ходу ТЗ доделать неясные моменты. Почти всегда онлайн, очень быстро и вежливо - рекомендую!
Ответный отзыв
Alice_2a
Алиса 
33 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нужно написать макрос для Эксель или формулу
Задача поставлена четко и понятно, заказчик часто онлайн, оплата вовремя.
Задание выполнено очень быстро и так как нужно, рекомендую.
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