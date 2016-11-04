Добавить сервисы (таймер, подписаться) на сайт на MODx rev.

$70
HTML-версткаЗавершен2 заявки188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно подключить/сделать несколько модулей на сайт:

1) Счетчик обратного отчета, До конца акции осталось ... , с возможностью задавать время окончания акции

2) Кнопку подписаться, где оставляешь мейл и по нему будут высылаться видео-советы или ворд-файлы

3) голосование на сайте - проголосовать за лучшее стихотворение на странице (где расположен список стихотворений)

Подробнее в ТЗ

MODX
7 лет назад
michail
Михаил 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
katehiz
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$50
3 дня
Все сделано четко по ТЗ и очень быстро. Пожелания были учтены. Спасибо за работу, рекомендую.
Грамотный и вежливый заказчик. Задачи поставлены ясно. Доволен сотрудничеством, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • HTML верстка страницы

    Необходимо сверстать прикрепленную к задаче страницу К работе приступить необходимо сегодня.   https://yadi.sk/i/nEjBBT00vuuou http://getbootstrap.com/customize/?id=dbce432361f4523df2295858686d5cc3.  Вот сборка бутстрапа, в которой инпуты и селекты со скругленными краями и нужной заливкой. Но они не подходят к макету, потому что нужно час-два поразбиратся и создать ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка под мобильные девайсы

    Добрый день надо сверстать под мобильные девайсы не сложные лендинги, скорее простенькие картинки прикреплены сколько будет стоить верстка?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Уникальная адаптивная верстка для сайта, 4 страницы.

    $30

    Есть сайт pesenok.ru, нужно заново сверстать с нуля, можно использовать bootstap. Главная, страница буквы (исполнителей), страница исполнителя (песни исполнителя), и собственно, страница песни. - 4 страницы. Необходим уникальный html и css код - новый, не переделанный старый (для ...

    HTML-верстка7 заявок
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработки по Лендингу. Bootstrap.

    $10

    Ищу хорошего верстальщика-программиста для доработок по сайту на долгосрочную основу.  Выдаю ТЗ порциями. Первое ТЗ в приложении.  Необходимо Добавить на сайт несколько простых форм. Изменить правила работы форм, сделать так, чтобы нельзя было отправить заявку, когда форма незаполнена. ...

    Bootstrap
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки сайта на MODx Revolution

    $80

    Необходимо выполнить правки для проекта [url=http://new.red-line.kiev.ua/]http://new.red-line.kiev.ua/[/url] . Все указано в ТЗ. Правки выполняются на нашем хостинге. Сроки - до 5 дней. Возможны дополнительные мелкие правки, что обсуждается и оплачивается отдельно. ТРЕБОВАНИЯ Верстка валидная, кроссбраузерная - для всех ...

    MODX
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочная адаптивная html верстка

    Необходимо сверстать 17 адаптивных макетов веб страниц (12 psd). Из-за срочности необходимо 12 исполнителей, по одному psd макету на исполнителя.  В 15 страницах сверстать необходимо только контент без шапки и футера.  К работе приступить необходимо сегодня.  Работа через git. https://bitbucket.org/rsd23/sanavida-com Для ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад