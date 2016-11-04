Добавить сервисы (таймер, подписаться) на сайт на MODx rev.

Нужно подключить/сделать несколько модулей на сайт:

1) Счетчик обратного отчета, До конца акции осталось ... , с возможностью задавать время окончания акции

2) Кнопку подписаться, где оставляешь мейл и по нему будут высылаться видео-советы или ворд-файлы

3) голосование на сайте - проголосовать за лучшее стихотворение на странице (где расположен список стихотворений)

Подробнее в ТЗ