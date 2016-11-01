HTML верстка страницы

Необходимо сверстать прикрепленную к задаче страницу

К работе приступить необходимо сегодня.

https://yadi.sk/i/nEjBBT00vuuou

http://getbootstrap.com/customize/?id=dbce432361f4523df2295858686d5cc3.

Вот сборка бутстрапа, в которой инпуты и селекты со скругленными краями и нужной заливкой.

Но они не подходят к макету, потому что нужно час-два поразбиратся и создать нужную.

От фрилансера требуется сделать свою сборку(или перезаписать стили дефолтной) и с ее помощью запилить шесть страниц, четыре из которых формы