HTML верстка страницы

HTML-версткаЗавершен16 заявок385 просмотров
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Необходимо сверстать прикрепленную к задаче страницу

К работе приступить необходимо сегодня. 

 https://yadi.sk/i/nEjBBT00vuuou

http://getbootstrap.com/customize/?id=dbce432361f4523df2295858686d5cc3

Вот сборка бутстрапа, в которой инпуты и селекты со скругленными краями и нужной заливкой.

Но они не подходят к макету, потому что нужно час-два поразбиратся и создать нужную.

От фрилансера требуется сделать свою сборку(или перезаписать стили дефолтной) и с ее помощью запилить шесть страниц, четыре из которых формы

HTML
7 лет назад
smartwebstudio
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
zhenya_lysenko
Евгений 
25 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов(-2)
7 лет назад
$20
1 день
Все норм
Хороший, опытный исполнитель, спасибо за всё!
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