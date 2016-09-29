Правки сайта на MODx Revolution

$80
HTML-версткаЗакрыт1 заявка170 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить правки для проекта http://new.red-line.kiev.ua/ . Все указано в ТЗ. Правки выполняются на нашем хостинге. Сроки - до 5 дней. Возможны дополнительные мелкие правки, что обсуждается и оплачивается отдельно.

ТРЕБОВАНИЯ

Верстка валидная, кроссбраузерная - для всех популярных браузеров Mozilla FireFox не ниже 48.0, Internet Explorer не ниже 9.0, Chrome не ниже 52.0, Opera не ниже последней версии. МОБ.ВЕРСИЯ - все правки должны корректно отображаются для стандартных браузеров устройств на iOS (особенно устройства Apple - приемка будет осуществляться на таком

устройстве) и стандартных браузеров устройств на Android, вертикальная игоризонтальная ориентация (планшеты и смартфоны с различным разрешением).

НЮАНСЫ

Если что-то сделали и не спросили, а потом ваша правка не подошла и придется ее переделывать -

это ваш косяк, такое не оплачивается. Поэтому все вопросы задаем в рабочей области проекта. Сначала спрашиваем, потом делаем.

ОПЛАТА

Через сейф, по факту выполнения всех правок. При срыве сроков - штраф 30%. При затягивании более, чем на 3 дня, проект закрываю, как невыполненный. Быструю обратную связь гарантирую - скайп, телефон, почта, все работает круглосуточно.

MODX
7 лет назад
GenesisLab
Денис 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
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