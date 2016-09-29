Правки сайта на MODx Revolution

Срочно! На одном сайте по разным папкам раскиданы 22 региона. Нужно для каждого из них сделать свой поддомен. Это нужно для того, чтоб установить на каждый регион свой виджет обратного звонка, который будет переадресовывать покупателя в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить правки для проекта http://new.red-line.kiev.ua/ . Все указано в ТЗ. Правки выполняются на нашем хостинге. Сроки - до 5 дней. Возможны дополнительные мелкие правки, что обсуждается и оплачивается отдельно.
ТРЕБОВАНИЯ
Верстка валидная, кроссбраузерная - для всех популярных браузеров Mozilla FireFox не ниже 48.0, Internet Explorer не ниже 9.0, Chrome не ниже 52.0, Opera не ниже последней версии. МОБ.ВЕРСИЯ - все правки должны корректно отображаются для стандартных браузеров устройств на iOS (особенно устройства Apple - приемка будет осуществляться на таком
устройстве) и стандартных браузеров устройств на Android, вертикальная игоризонтальная ориентация (планшеты и смартфоны с различным разрешением).
НЮАНСЫ
Если что-то сделали и не спросили, а потом ваша правка не подошла и придется ее переделывать -
это ваш косяк, такое не оплачивается. Поэтому все вопросы задаем в рабочей области проекта. Сначала спрашиваем, потом делаем.
ОПЛАТА
Через сейф, по факту выполнения всех правок. При срыве сроков - штраф 30%. При затягивании более, чем на 3 дня, проект закрываю, как невыполненный. Быструю обратную связь гарантирую - скайп, телефон, почта, все работает круглосуточно.
- Похожие заказы
- $31HTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Надо сверстать адаптивно ЛП. Макет сделан по сетке Bootstrap3. От Вас стоимость и сроки (точные) Без предоплат.Завершен7 лет назад
Необходимо сверстать 17 адаптивных макетов веб страниц (12 psd). Из-за срочности необходимо 12 исполнителей, по одному psd макету на исполнителя. В 15 страницах сверстать необходимо только контент без шапки и футера. К работе приступить необходимо сегодня. Работа через git. https://bitbucket.org/rsd23/sanavida-com Для ...Завершен7 лет назад
Сверстать сайт +5 внутренних страниц по индивидуальному шаблону. Адаптив на 5 устройств. Анимированные иконки. Модальные окна. HTML5, CSS3, JS Важен опыт, быстрые сроки, ценаHTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, есть свёрстанное письмо нужно его немного подкорректировать.Завершен7 лет назад
Добрый день, необходимо доделать адаптивную верстку для сайта Solarvilla.ru Можно разбить проект на этапы, по разделам сайта. Вложил пару примеров.Закрыт7 лет назад
Необходимо сделать адаптив для сайта. Для отклика на заявку вам необходимо: 1. Внимательно просмотреть сайт tenchi.ru В ответном сообщении написать работали ли вы с такой cms 2. Сориентировать по срокам работы и стоимости если готовы взяться 3. Отправить в сообщения ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
По какой-то причине на айфонах не отрабатывает тег viewport, ширина экрана всё равно встаёт на 320px. Сорс: Заплачу за устранение этой проблемы. Сайт дам при личной переписке.Закрыт7 лет назад
Полное ТЗ вышлю на почту. Требования клиента довольно жесткие, поэтому в первую очередь необходимо, чтоб исполнитель был знаком с библиотеками, пакетами и стандартами разработки, указанными ниже: Результат требуется предоставить в git репозитории README.me с описанием установки и сборки проекта Package.json со ...Закрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно адаптировать Карту товара: http://10.mypoledance.ru/product-card.html по макетам Вот под планшеты: https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvVDJuVkhSSGNqd0U/view?usp=sharing под тел: https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvamRyYlR3VEpQdWs/view?usp=sharing Главная: 10.mypoledance.ru и Каталог: 10.mypoledance.ru/category.html уже адаптированы. может это облегчит работу. Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад