Верстка сайта на Битриксе

Здравствуйте, есть свёрстанное письмо нужно его немного подкорректировать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать сайт +5 внутренних страниц по индивидуальному шаблону. Адаптив на 5 устройств. Анимированные иконки. Модальные окна. HTML5, CSS3, JS
Важен опыт, быстрые сроки, цена
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, необходимо доделать адаптивную верстку для сайта Solarvilla.ru Можно разбить проект на этапы, по разделам сайта. Вложил пару примеров.Закрыт7 лет назад
Необходимо сделать адаптив для сайта. Для отклика на заявку вам необходимо: 1. Внимательно просмотреть сайт tenchi.ru В ответном сообщении написать работали ли вы с такой cms 2. Сориентировать по срокам работы и стоимости если готовы взяться 3. Отправить в сообщения ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
По какой-то причине на айфонах не отрабатывает тег viewport, ширина экрана всё равно встаёт на 320px. Сорс: Заплачу за устранение этой проблемы. Сайт дам при личной переписке.Закрыт7 лет назад
Полное ТЗ вышлю на почту. Требования клиента довольно жесткие, поэтому в первую очередь необходимо, чтоб исполнитель был знаком с библиотеками, пакетами и стандартами разработки, указанными ниже: Результат требуется предоставить в git репозитории README.me с описанием установки и сборки проекта Package.json со ...Закрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно адаптировать Карту товара: http://10.mypoledance.ru/product-card.html по макетам Вот под планшеты: https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvVDJuVkhSSGNqd0U/view?usp=sharing под тел: https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvamRyYlR3VEpQdWs/view?usp=sharing Главная: 10.mypoledance.ru и Каталог: 10.mypoledance.ru/category.html уже адаптированы. может это облегчит работу. Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $12
Здравствуйте! Необходимо сделать frontend главной страницы сайта, взяв за основу вёрстку предоставленного сайта этой же стилистики. Поэтому тут надо переделать, а не с нуля делать. В основе лежит Bootstrap. Похожий сайт: http://siberia-limited.kamlyuk.com По сути – надо добавить 2 раздела, несколько мелочей ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Необходимо на основе готового шаблона сверстать шаблон для Insales. Прикрепляю как выглядит стандартный шаблон и как хотим видеть главную + потребуется незначительная доработка дизайна карточки товара Ни каких предоплат. Делаем на нашей стороне или делайте на вашей ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужна верстка блога. Блог с нуля + адаптивная мобильная версия Дизайн уже готов Верстать на своем сервисе, затем перенести на мой, настроить блог + плагины ТЗ покажу выбранному исполнителю в личку.HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад