Верстка сайта на Битриксе

Необходимо сделать адаптив для сайта. Для отклика на заявку вам необходимо: 1. Внимательно просмотреть сайт tenchi.ru В ответном сообщении написать работали ли вы с такой cms 2. Сориентировать по срокам работы и стоимости если готовы взяться 3. Отправить в сообщения ...