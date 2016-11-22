Сверстать письмо

Добрый день, необходимо доделать адаптивную верстку для сайта Solarvilla.ru Можно разбить проект на этапы, по разделам сайта. Вложил пару примеров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, есть свёрстанное письмо нужно его немного подкорректировать.
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