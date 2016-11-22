Сверстать письмо

HTML-версткаЗавершен16 заявок268 просмотров
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Здравствуйте, есть свёрстанное письмо нужно его немного подкорректировать.

7 лет назад
flagmanrussia
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Amazo
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
3 дня
Отлично выполнил поставленную задачу, спасибо! С радостью продолжу сотрудничество.
Все прошло хорошо.
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