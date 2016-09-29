Вёрстка страницы на основе другой

$12
HTML-версткаЗакрыт6 заявок357 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо сделать frontend главной страницы сайта, взяв за основу вёрстку предоставленного сайта этой же стилистики.

Поэтому тут надо переделать, а не с нуля делать.

В основе лежит Bootstrap.

Похожий сайт:

http://siberia-limited.kamlyuk.com

По сути – надо добавить 2 раздела, несколько мелочей и удалить всё лишнее.

По скриптам понадобится подключить карусель.

Всё необходимое для работы есть:

- задание;

- psd-макет;

- архив с frontend похожего сайта

Срок: сегодня до 19 часов по МСК.

Оплата: 800р, 50% предоплаты.

От вас: пару примеров работ, сделанных на Bootstrap.

7 лет назад
Kamlyuk
Роман 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
lwestthebest
Дмитрий 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$12
1 день
Исполнитель оказался новичком в вёрстке. Качество низкое: результат далёк от макета. Даже доп. время на выполнение не улучшило качество. Задание: siberia-limited.kamlyuk.com/design.jpg Его результат: siberia-limited.kamlyuk.com/lwestthebest/ Мой результат с нуля за 2.5 часа: siberia-limited.kamlyuk.com/kamlyuk/
В столь сжатые сроки ( 4 часа) исполнитель поставил задачу переделать уже готовый шаблон ( верстку) под макет. Затем, когда работа была уже сделана ( в срок), сказал что нужна была PixelPerfect верстка. Тем более за такую смешную оплату 12у.е? Не рекомендую иметь дело с этим человеком в качестве заказчика уж точно!
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