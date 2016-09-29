Вёрстка страницы на основе другой

Необходимо на основе готового шаблона сверстать шаблон для Insales. Прикрепляю как выглядит стандартный шаблон и как хотим видеть главную + потребуется незначительная доработка дизайна карточки товара Ни каких предоплат. Делаем на нашей стороне или делайте на вашей ...
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Здравствуйте!
Необходимо сделать frontend главной страницы сайта, взяв за основу вёрстку предоставленного сайта этой же стилистики.
Поэтому тут надо переделать, а не с нуля делать.
В основе лежит Bootstrap.
Похожий сайт:
http://siberia-limited.kamlyuk.com
По сути – надо добавить 2 раздела, несколько мелочей и удалить всё лишнее.
По скриптам понадобится подключить карусель.
Всё необходимое для работы есть:
- задание;
- psd-макет;
- архив с frontend похожего сайта
Срок: сегодня до 19 часов по МСК.
Оплата: 800р, 50% предоплаты.
От вас: пару примеров работ, сделанных на Bootstrap.
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