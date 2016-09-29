Вёрстка страницы на основе другой

Здравствуйте!

Необходимо сделать frontend главной страницы сайта, взяв за основу вёрстку предоставленного сайта этой же стилистики.

Поэтому тут надо переделать, а не с нуля делать.

В основе лежит Bootstrap.

Похожий сайт:

http://siberia-limited.kamlyuk.com

По сути – надо добавить 2 раздела, несколько мелочей и удалить всё лишнее.

По скриптам понадобится подключить карусель.

Всё необходимое для работы есть:

- задание;

- psd-макет;

- архив с frontend похожего сайта

Срок: сегодня до 19 часов по МСК.

Оплата: 800р, 50% предоплаты.

От вас: пару примеров работ, сделанных на Bootstrap.