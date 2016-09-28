Адаптивная вёрстка сайта

Добрый день! Требуется выполнить рекомендации гугла по оптимизации сайта https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fwww.coffemobil.com.ua%2F Работа по сайту ведётся регулярно, поэтому нацеле на долгосрочное сотрудничество. Интересует также сео продвижение и настройка конверсий в аналитике
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Доброго времени суток, необходимо сделать адаптивную вёрстку к сайту+переверстать меню и главную страницу. Сайт на Битриксе. Дизайн есть, psd предоставлю. От вас сроки и цена
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