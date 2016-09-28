Адаптивная вёрстка сайта

Нужна адоптивная (3 размера) верстка страницы по готовому дизайну в соответствии с требованиями фронтендщика. Дизайн в приложении. Нужно только то, что обозначено в желтой рамке. При хорошей работе будут еще задания. Обязательно: [list][*]Возможность общения через скайп [*]Прогнозировать реальные сроки [*]Соблюдение ...