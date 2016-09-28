Адаптивная вёрстка сайта

HTML-версткаЗакрыт13 заявок307 просмотров
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Доброго времени суток, необходимо сделать адаптивную вёрстку к сайту+переверстать меню и главную страницу. Сайт на Битриксе. Дизайн есть, psd предоставлю. От вас сроки и цена

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
7 лет назад
Cranberry_sky
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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