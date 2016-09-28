Верстка лендинга + дизайн

$125
HTML-версткаЗакрыт6 заявок254 просмотра
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МОСКВА(будут очные встречи)

Требуется веб-программист/дизайнер для заказа в частном порядке. 

К заданию прикладываю только каркас. За остальным брифом, и со своими предложениями(так же и ценовыми) обращаться на почту  (при успешном и продуктивном выполнении проекта, рассматриваем кандидатуру для дальнейшей совместной работы)

7 лет назад
Cashflowclub
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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