Верстка лендинга + дизайн

Уважаемые верстальщики, Имеется дизайн заглушки. Её нужно сверстать и сделать так, чтобы не знающий html человек мог запросто менять в ней тексты. Заоблачных сумм прошу не предлагать, это в конце концов заглушка, будет основной сайт. Без суммы и ...