Верстка и интеграция интернет-магазина

HTML-версткаЗакрыт9 заявок201 просмотр
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Необходимо сверстать 4 страницы интернет-магазина и интегрировать их в CMS. 

Макеты дизайна имеются в PSD: http://expertplus.ru/portfolio/2-351.html

Требования к исполнителю:    

1. Отличное знание HTML, CSS. Табличная, блочная верстка.    

2. Отличное знание JavaScript, JQuery.    

3. Знание основ программирования PHP или Perl.    

4. Опыт работы по указанным технологиям от 3-х лет.   

Вопросы для выбора исполнителя:  

1. Какова стоимость верстки указанных 4-х страниц?  

2. Каковы сроки верстки?  

3. Сколько работ (сайтов) в общей сложности вы сверстали / интегрировали?  

4. Стоимость часа работы? 

P.S.: Просьба к исполнителям – четко ответить на вопросы.

7 лет назад
expertplus
Алексей 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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