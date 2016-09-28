Вёрстка сайта на основе готовых шаблонов оформления

HTML-версткаЗакрыт13 заявок380 просмотров
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Необходимо сверстать сайт с каталогом продукции, согласно существующего шаблона проекта по разработанному дизайнером PSD макету. Преимущественно, работа заключается в том, чтобы в существующем макете поменять визуальную элементику, цвета, шрифты, сохраняя структуру файлов шаблона.  

При вёрстке верстальщик должен придерживаться общих принципов — кроссбраузерность, адаптивность и чистый, валидный код. 

Опытный верстальщик выполнит работу за 2 рабочих дня. Прямой контакт с дизайнером и программистом.

Оставляйте заявки только, если уверены в своих силах.

Верстка сайта
7 лет назад
upravaro
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
NefRPO
Павел 
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва(-1)
7 лет назад
$50
2 дня
У этого исполнителя не серьезный подход к работе. Вначале обо всем договорились (объем, сроки, цена), он подтвердил свое желание выполнить заказ. Затем я подтвердил его исполнителем. А спустя какое-то время он отказался от выполнения задания. Не рекомендую!
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