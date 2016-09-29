Сверстать заглушку

Уважаемые верстальщики,

Имеется дизайн заглушки.

Её нужно сверстать и сделать так, чтобы не знающий html человек мог запросто менять в ней тексты.

Заоблачных сумм прошу не предлагать, это в конце концов заглушка, будет основной сайт.

Без суммы и срока, а также описания того, как будет редактироваться заглушка заявки отклоняю.