HTML - верстка страницы по готовому дизайну (.psd)

Нужна адоптивная (3 размера) верстка страницы по готовому дизайну в соответствии с требованиями фронтендщика. Дизайн в приложении. Нужно только то, что обозначено в желтой рамке.

При хорошей работе будут еще задания.

Обязательно:

Возможность общения через скайп

Прогнозировать реальные сроки

Соблюдение оговоренных сроков

Желательно: