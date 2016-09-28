Рекламные блоки адсенсе

Необходимо сделать верстку, для макета сайта. Ищу исполнителя с которым получится сработать по такой схеме: 1) Я предоставляю ТЗ, того что будет на сайте Wordpress без дизайна. Ваша задача оценить, сможете или нет, дать комментарии, ...