Верстка макета для Wordpress

HTML-версткаЗавершен6 заявок262 просмотра
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Необходимо сделать верстку,  для макета сайта.  Ищу исполнителя с которым получится сработать по такой схеме:

1) Я предоставляю ТЗ, того что будет  на сайте Wordpress без дизайна.  Ваша задача оценить, сможете или нет, дать комментарии, правки к ТЗ с учетом функционала данной ЦМС, и сказать мне цену за работу.

2) Я утрясаю с заказчиком.  Скидываю вам предоплату

3) Вы скидываете мне отредактированное ТЗ со своими комментариями

4) Я кидаю дизайнеру, тз, и жду макеты.

5) Передаю макеты Вам, вы их верстаете, натягиваете.

6) Забираю проект у вас и рассчитываюсь.

Исходное ТЗ прикрепил к данному проекту.

WordPress
7 лет назад
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Dem4ak
Роман 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$95
10 дней
Рома сделал все очень качественно и быстро. На данный момент оказывает поддержку своей роботы. Мелкие допилы бесплатно по запросу. Рекомендую Романа как хорошего специалиста!
Все супер!
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