Верстка макета для Wordpress

Необходимо сделать верстку, для макета сайта. Ищу исполнителя с которым получится сработать по такой схеме:

1) Я предоставляю ТЗ, того что будет на сайте Wordpress без дизайна. Ваша задача оценить, сможете или нет, дать комментарии, правки к ТЗ с учетом функционала данной ЦМС, и сказать мне цену за работу.

2) Я утрясаю с заказчиком. Скидываю вам предоплату

3) Вы скидываете мне отредактированное ТЗ со своими комментариями

4) Я кидаю дизайнеру, тз, и жду макеты.

5) Передаю макеты Вам, вы их верстаете, натягиваете.

6) Забираю проект у вас и рассчитываюсь.

Исходное ТЗ прикрепил к данному проекту.