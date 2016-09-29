Верстка Блога

HTML-версткаЗакрыт15 заявок248 просмотров
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Добрый день.

Нужна верстка блога. Блог с нуля + адаптивная мобильная версия

Дизайн уже готов

Верстать на своем сервисе, затем перенести на мой, настроить блог + плагины

ТЗ покажу выбранному исполнителю в личку. 

7 лет назад
zorkaltseva
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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