Добрый день! Требуется выполнить рекомендации гугла по оптимизации сайта https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fwww.coffemobil.com.ua%2F Работа по сайту ведётся регулярно, поэтому нацеле на долгосрочное сотрудничество. Интересует также сео продвижение и настройка конверсий в аналитике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужна верстка блога. Блог с нуля + адаптивная мобильная версия
Дизайн уже готов
Верстать на своем сервисе, затем перенести на мой, настроить блог + плагины
ТЗ покажу выбранному исполнителю в личку.
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