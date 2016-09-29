Добрый день! Нужно адаптировать Карту товара: http://10.mypoledance.ru/product-card.html по макетам Вот под планшеты: https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvVDJuVkhSSGNqd0U/view?usp=sharing под тел: https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvamRyYlR3VEpQdWs/view?usp=sharing Главная: 10.mypoledance.ru и Каталог: 10.mypoledance.ru/category.html уже адаптированы. может это облегчит работу. Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!
Верстка непростой страницы с анимациями (+ мобильная версия)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Полное ТЗ вышлю на почту. Требования клиента довольно жесткие, поэтому в первую очередь необходимо, чтоб исполнитель был знаком с библиотеками, пакетами и стандартами разработки, указанными ниже:
Результат требуется предоставить в git репозитории
README.me с описанием установки и сборки проекта
Package.json со стандартным описанием npm пакетов для проекта.
Gulp/Grunt процесс сборки:
- app/vendor less/scss файлы -> в единый css файл
- app/vendor js файлы -> в единый min.js файл
Bower.json со всеми зависимостями клиентской части.
Требуемые в реализации библиотеки/фреймворки:
- Bootstrap 3
- jquery2+
- http://www.mattboldt.com/demos/typed-js/ [1] [2]
Eslintrc содержащий используемый в JS код стиль (возможно применение из Bootstrap) Csslintrc содержащий используемый CSS код стиль (возможно применение из Bootstrap)
Проекты, которые не должны быть использованы:
- jquery1.x
- angular1.x
- mootools
Вёрстка должна быть выполнена с поддержкой мобильных устройств, планшетов и широких экранов.
Поддержка браузеров:
- Internet Explorer 11
- Edge
- FireFox 45+
- FireFox Mobile 45+
- Chrome 45+
- Chrome Mobile 44+
- Android Browser 4.0+
- Opera 35+
- Opera Mini 14+
- Opera Mobile 35+
- Safari 8+
- MobileSafari 8+
Консоль браузера не должна содержать предупреждений или ошибок при загрузке или дальнейшего просмотра страницы в перечисленных браузерах.
И итоге должны получить:
- index.html файл с HTML разметкой.
- style.css файл с собранной вёрсткой из bootstrap и конечной вёрстки.
- app.js с собранным кодом поставщиков и проекта.
- набор спрайтов/графики в оптимальном для web формате.
- набор файлов для установки и сборки проекта.
- файл с документацией в формате Markdown.
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