Верстка непростой страницы с анимациями (+ мобильная версия)

Полное ТЗ вышлю на почту. Требования клиента довольно жесткие, поэтому в первую очередь необходимо, чтоб исполнитель был знаком с библиотеками, пакетами и стандартами разработки, указанными ниже:

Результат требуется предоставить в git репозитории

README.me с описанием установки и сборки проекта

Package.json со стандартным описанием npm пакетов для проекта.

Gulp/Grunt процесс сборки:

- app/vendor less/scss файлы -> в единый css файл

- app/vendor js файлы -> в единый min.js файл

Bower.json со всеми зависимостями клиентской части.

Требуемые в реализации библиотеки/фреймворки:

- Bootstrap 3

- jquery2+

- http://www.mattboldt.com/demos/typed-js/ [1] [2]

Eslintrc содержащий используемый в JS код стиль (возможно применение из Bootstrap) Csslintrc содержащий используемый CSS код стиль (возможно применение из Bootstrap)

Проекты, которые не должны быть использованы:

- jquery1.x

- angular1.x

- mootools

Вёрстка должна быть выполнена с поддержкой мобильных устройств, планшетов и широких экранов.

Поддержка браузеров:

- Internet Explorer 11

- Edge

- FireFox 45+

- FireFox Mobile 45+

- Chrome 45+

- Chrome Mobile 44+

- Android Browser 4.0+

- Opera 35+

- Opera Mini 14+

- Opera Mobile 35+

- Safari 8+

- MobileSafari 8+

Консоль браузера не должна содержать предупреждений или ошибок при загрузке или дальнейшего просмотра страницы в перечисленных браузерах.

И итоге должны получить:

- index.html файл с HTML разметкой.

- style.css файл с собранной вёрсткой из bootstrap и конечной вёрстки.

- app.js с собранным кодом поставщиков и проекта.

- набор спрайтов/графики в оптимальном для web формате.

- набор файлов для установки и сборки проекта.

- файл с документацией в формате Markdown.