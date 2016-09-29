Требуется адаптивная верстка под телефоны и планшеты

HTML-версткаЗакрыт13 заявок247 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нужно адаптировать Карту товара: http://10.mypoledance.ru/product-card.html  по макетам

Вот

под планшеты: https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvVDJuVkhSSGNqd0U/view?usp=sharing

под тел: https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvamRyYlR3VEpQdWs/view?usp=sharing

Главная: 10.mypoledance.ru и Каталог: 10.mypoledance.ru/category.html уже адаптированы. может это облегчит работу.

Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!

7 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Вёрстка страницы на основе другой

    $12

    Здравствуйте! Необходимо сделать frontend главной страницы сайта, взяв за основу вёрстку предоставленного сайта этой же стилистики. Поэтому тут надо переделать, а не с нуля делать. В основе лежит Bootstrap. Похожий сайт: http://siberia-limited.kamlyuk.com По сути – надо добавить 2 раздела, несколько мелочей ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать шаблон для Insales

    Необходимо на основе готового шаблона сверстать шаблон для Insales.    Прикрепляю как выглядит стандартный шаблон и как хотим видеть главную + потребуется незначительная доработка дизайна карточки товара  Ни каких предоплат. Делаем на нашей стороне или делайте на вашей ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка Блога

    Добрый день. Нужна верстка блога. Блог с нуля + адаптивная мобильная версия Дизайн уже готов Верстать на своем сервисе, затем перенести на мой, настроить блог + плагины ТЗ покажу выбранному исполнителю в личку.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки сайта modx (evo+revo)

    Ищу исполнителя с опытом работы с админкой modx evo+revo, в прикрепленном файле часть задания, оцените его по пунктам. Большинство задач на правку верстки (добавление, удаление, перемещение блоков). Если сработаемся, далее будет задание на сайт с ...

    MODX
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • HTML - верстка страницы по готовому дизайну (.psd)

    Нужна адоптивная (3 размера) верстка страницы по готовому дизайну в соответствии с требованиями фронтендщика. Дизайн в приложении. Нужно только то, что обозначено в желтой рамке. При хорошей работе будут еще задания. Обязательно: [list][*]Возможность общения через скайп [*]Прогнозировать реальные сроки [*]Соблюдение ...

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад