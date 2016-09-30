Срочная адаптивная html верстка

HTML-версткаЗавершен8 заявок273 просмотра
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Необходимо сверстать 17 адаптивных макетов веб страниц (12 psd).

Из-за срочности необходимо 12 исполнителей, по одному psd макету на исполнителя. 

В 15 страницах сверстать необходимо только контент без шапки и футера. 

К работе приступить необходимо сегодня. 

Работа через git.

https://bitbucket.org/rsd23/sanavida-com

Для работы необходимо создать свою ветку (например vasya_development)

Для доступа мне необходимо будет знать email каждого разработчика

HTML
7 лет назад
smartwebstudio
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Reliable_Friend
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 лет назад
$200
1 день
Все отлично. Очень быстро и качественно выполнил работу.
Хороший заказчик. Был интересный срочный проект. Оплата без задержек. Рекомендую!
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