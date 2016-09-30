Скопировать и уникализировать сайт+контент

HTML-версткаЗакрыт6 заявок156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо скопировать и уникализировать сайт (css, вертска, картинки) + контент, картинки, описание.

Сделать хороший рерайт.

Подробнее в ТЗ, файл.

Прошу указывать окончательную стоимость.

7 лет назад
vulkanets
Айдар 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • HTML верстка страницы

    Необходимо сверстать прикрепленную к задаче страницу К работе приступить необходимо сегодня.   https://yadi.sk/i/nEjBBT00vuuou http://getbootstrap.com/customize/?id=dbce432361f4523df2295858686d5cc3.  Вот сборка бутстрапа, в которой инпуты и селекты со скругленными краями и нужной заливкой. Но они не подходят к макету, потому что нужно час-два поразбиратся и создать ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка под мобильные девайсы

    Добрый день надо сверстать под мобильные девайсы не сложные лендинги, скорее простенькие картинки прикреплены сколько будет стоить верстка?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Уникальная адаптивная верстка для сайта, 4 страницы.

    $30

    Есть сайт pesenok.ru, нужно заново сверстать с нуля, можно использовать bootstap. Главная, страница буквы (исполнителей), страница исполнителя (песни исполнителя), и собственно, страница песни. - 4 страницы. Необходим уникальный html и css код - новый, не переделанный старый (для ...

    HTML-верстка7 заявок
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется грамотный верстальщик.

    $31

    Срочно!  На одном сайте по разным папкам раскиданы 22 региона. Нужно для каждого из них сделать свой поддомен. Это нужно для того, чтоб установить на каждый регион свой виджет обратного звонка, который будет переадресовывать покупателя в ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки по Лендингу. Bootstrap.

    $10

    Ищу хорошего верстальщика-программиста для доработок по сайту на долгосрочную основу.  Выдаю ТЗ порциями. Первое ТЗ в приложении.  Необходимо Добавить на сайт несколько простых форм. Изменить правила работы форм, сделать так, чтобы нельзя было отправить заявку, когда форма незаполнена. ...

    Bootstrap
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки сайта на MODx Revolution

    $80

    Необходимо выполнить правки для проекта [url=http://new.red-line.kiev.ua/]http://new.red-line.kiev.ua/[/url] . Все указано в ТЗ. Правки выполняются на нашем хостинге. Сроки - до 5 дней. Возможны дополнительные мелкие правки, что обсуждается и оплачивается отдельно. ТРЕБОВАНИЯ Верстка валидная, кроссбраузерная - для всех ...

    MODX
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочная адаптивная html верстка

    Необходимо сверстать 17 адаптивных макетов веб страниц (12 psd). Из-за срочности необходимо 12 исполнителей, по одному psd макету на исполнителя.  В 15 страницах сверстать необходимо только контент без шапки и футера.  К работе приступить необходимо сегодня.  Работа через git. https://bitbucket.org/rsd23/sanavida-com Для ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад