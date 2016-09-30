Уникальная адаптивная верстка для сайта, 4 страницы.

Необходимо сверстать прикрепленную к задаче страницу К работе приступить необходимо сегодня. https://yadi.sk/i/nEjBBT00vuuou http://getbootstrap.com/customize/?id=dbce432361f4523df2295858686d5cc3. Вот сборка бутстрапа, в которой инпуты и селекты со скругленными краями и нужной заливкой. Но они не подходят к макету, потому что нужно час-два поразбиратся и создать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт pesenok.ru, нужно заново сверстать с нуля, можно использовать bootstap.
Главная, страница буквы (исполнителей), страница исполнителя (песни исполнителя), и собственно, страница песни. - 4 страницы.
Необходим уникальный html и css код - новый, не переделанный старый (для поисковых систем), цвета надо слегка изменить, адаптивность сайта, в том виде, в котором она присутствует сейчас визуально (не в коде), должна остаться.
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