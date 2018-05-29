Сверстать 7 страниц сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен61 заявка628 просмотров

Нужно адаптивно сверстать 7 страниц сайта, макеты отправлю в личку, 3000р, срок 4 дня.

7 лет назад
vinart
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Wokksy
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$48
4 дня
Все отлично, сотрудничаем второй раз, качественная верстка, проблем не возникло, рекомендую!
Виталий отличный заказчик, как всегда хорошее тех. заданием и с оплатой проблем не возникло.

Заявки фрилансеров

Wokksy
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать тему Вордпрес

    $5

    Сверстать  сайт на вордпрес, дизайн есть, сделать тему валидную под популярные браузеры, и совместимую с woocommerce для интернет магазина  и  привязать его к теме сразу, дизайн для него тоже уже есть. Тема должна быть  совместимая ...

    WooCommerceWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна помощь верстальщика

    Черновой вариант верстки, есть макет нужно сделать-доделать верстку подробности при переписке. оплата по договоренности.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка одностраничника

    Необходимо сверстать сайт (лендинг 6 экранов) согласно ТЗ и прототипа.Кроссбраузерно.Срок - 3 дня с момента получения ТЗЖду предложений по цене. ТЗ и подробности успешному кандидату

    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется верстка LP на 5-6 экранов

    Нужно сверстать сайт - LP на 5-6 экранов. Бюджет 1200-1500 рублей, сроки 2-3 дня. Все формы должны работать, сайт должен хорошо в любом браузере и на любом устройстве

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна верстка лендинга

    Верстка адаптивного лендинга из PSD-макета. Макет в 3 разрешениях. (для мобильных, планшетов и компьютеров). Верстка на 6-8 экранов. Скрипты, которые будут использоваться: Один простой слайдерВсплывающее окноОтправку форм делать не надо (сами ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать страницу

    Требуется оперативно сверстать страниц. Пример шаблона прикрепляю к проекту.  Присутстуют:  - Вкладки.  - Слайдеры

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад