Необходимо сверстать шаблон на framework bootstrap для Joomla 3 Верстка с дизайна, дизайн элементов/страниц придерживаясь стилистики основного дизайна. Верстка адаптивная, верстка независимыми блоками, макетов с нуля, под мобильные устройства. Подключение и кастомизирование ...
Требуется вёрстка адаптивного шаблона.
Нужен лёгкий адаптивный шаблон: дивы, html, css.
Без jquery, bootstrap и т.д.
Простой, легко изменяемый. Без 10 тонн дополнительного css-кода (повторюсь для ясности - любые css-фреймворки сразу исключаются).
Резиновый, с фиксацией максимальной ширины. Шапка, верхнее адаптивное меню (с решенными проблемами типа корректной обработки hover в мобильной версии и т.д.), три колонки, подвал (прижатый к нижнему краю экрана).
Шаблон должен проходить стандартные валидаторы и проверки гугла и яндекса на мобильную совместимость.
Только код, дизайн не нужен, но ссылки на все необходимые по стандартам фавиконы, эпплтачиконы и прочие msapplication должны присутствовать. Про меты тоже не забываем. Подробные комментарии каждого блока html и css обязательны.
Тестить буду строго, но сердито. )
Указывайте цену, возможные способы оплаты. Сроки терпят, главное - тщательность работы.
Связь по мейлу. Предпочтение отдаётся исполнителям с хотя бы минимальным портфолио.
Выбранный исполнитель
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