Требуется вёрстка адаптивного шаблона.

Нужен лёгкий адаптивный шаблон: дивы, html, css.

Без jquery, bootstrap и т.д.

Простой, легко изменяемый. Без 10 тонн дополнительного css-кода (повторюсь для ясности - любые css-фреймворки сразу исключаются).

Резиновый, с фиксацией максимальной ширины. Шапка, верхнее адаптивное меню (с решенными проблемами типа корректной обработки hover в мобильной версии и т.д.), три колонки, подвал (прижатый к нижнему краю экрана).

Шаблон должен проходить стандартные валидаторы и проверки гугла и яндекса на мобильную совместимость.

Только код, дизайн не нужен, но ссылки на все необходимые по стандартам фавиконы, эпплтачиконы и прочие msapplication должны присутствовать. Про меты тоже не забываем. Подробные комментарии каждого блока html и css обязательны.

Тестить буду строго, но сердито. )

Указывайте цену, возможные способы оплаты. Сроки терпят, главное - тщательность работы.

Связь по мейлу. Предпочтение отдаётся исполнителям с хотя бы минимальным портфолио.