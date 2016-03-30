Требуется вёрстка адаптивного шаблона.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок268 просмотров

Нужен лёгкий адаптивный шаблон: дивы, html, css.

Без jquery, bootstrap и т.д.

Простой, легко изменяемый. Без 10 тонн дополнительного css-кода (повторюсь для ясности - любые css-фреймворки сразу исключаются). 

Резиновый, с фиксацией максимальной ширины. Шапка, верхнее адаптивное меню (с решенными проблемами типа корректной обработки hover в мобильной версии и т.д.), три колонки, подвал (прижатый к нижнему краю экрана). 

Шаблон должен проходить стандартные валидаторы и проверки гугла и яндекса на мобильную совместимость.

Только код, дизайн не нужен, но ссылки на все необходимые по стандартам фавиконы, эпплтачиконы и прочие msapplication должны присутствовать. Про меты тоже не забываем. Подробные комментарии каждого блока html и css обязательны.

Тестить буду строго, но сердито. )

Указывайте цену, возможные способы оплаты. Сроки терпят, главное - тщательность работы.

Связь по мейлу. Предпочтение отдаётся исполнителям с хотя бы минимальным портфолио.

BootstrapCSSHTMLjQuery
9 лет назад
AlexMich
59 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

andand
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$30
2 дня
Адекватен, грамотен, вежлив. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andand
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад