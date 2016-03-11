Изменение верстки текущего сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок251 просмотр

Необходимо переделать верстку текущего сайта allmetiz-nn. ru.

Сделать все на дивах и css. 

Исправить шрифты.

CSS
9 лет назад
efriend1984
Иван 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$30
2 дня
Александр выполнил работу, внес оперативно правки.
Четко и понятно поставленная задача. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад

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