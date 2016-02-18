Нужно адаптивно сверстать 7 страниц сайта, макеты отправлю в личку, 3000р, срок 4 дня.
Верстка сайта
Необходимо сверстать две страницы.
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