Адаптивная верстка проекта на Livestreet

Требуется адаптивная верстка существующего проекта на движке CMS Livestreet согласно макету и тз (предоставлю по первому запросу) и ее интеграция.

Оплата поэтапная (делим проект на этапы, оплата после каждого принятого этапа), можно СБС. Бюджет обсуждаем, портфолио обязательно (с примерами адаптива). При выборе исполнителя буду ориентироваться прежде всего на портфель и сроки выполнения (чем быстрее, тем лучше)