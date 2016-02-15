Адаптивная верстка проекта на Livestreet

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки131 просмотр

Требуется адаптивная верстка существующего проекта на движке CMS Livestreet согласно макету и тз (предоставлю по первому запросу) и ее интеграция.

Оплата поэтапная (делим проект на этапы, оплата после каждого принятого этапа), можно СБС.  Бюджет обсуждаем, портфолио обязательно (с примерами адаптива). При выборе исполнителя буду ориентироваться прежде всего на портфель и сроки выполнения (чем быстрее, тем лучше)

9 лет назад
shoppi
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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