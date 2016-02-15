Верстка LandingPage (адаптив)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок195 просмотров

Для проекта www.sgsoft.com.ua необходима верстка 9-и LandingPage под программные решения компании.

  • Все макеты сделанны под Bootstrap
  • Сайт Full Responsive
Образец и ТЗ в приложении.

Нужна цена и сроки:

  • за один и за все макеты +/-
Bootstrap
9 лет назад
Dezmagic-studio
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров