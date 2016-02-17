Веб-разработчик, настройка контекстной рекламы и SEO.
Доброго времени суток, уважаемые заказчики!
Я занимаюсь разработкой сайтов, отлично знаю html, css и бустрап.
Сайты разрабатываю на движках: Вордпрес, Опенкарт, Джумла, Друпал, Битрикс и другие.
В сфере рекламы работаю уже 6 лет, качественно настраиваю контекстную рекламу. По сей день сотрудничаю с крупными фирмами.
SEO обсуждаю индивидуально с каждым заказчиком.
До 2013 года работал в Америке.
Работать стараюсь по договору, он обезопасит и меня и вас.
С уважением, Александр.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!