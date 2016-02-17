Веб-разработчик, настройка контекстной рекламы и SEO.

Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Я занимаюсь разработкой сайтов, отлично знаю html, css и бустрап.

Сайты разрабатываю на движках: Вордпрес, Опенкарт, Джумла, Друпал, Битрикс и другие.

В сфере рекламы работаю уже 6 лет, качественно настраиваю контекстную рекламу. По сей день сотрудничаю с крупными фирмами.

SEO обсуждаю индивидуально с каждым заказчиком.

До 2013 года работал в Америке.

Работать стараюсь по договору, он обезопасит и меня и вас.

С уважением, Александр.