pal9yni4bi

Андрей pal9yni4bi

 
30 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов: вёрстка, программирование, подключение к CMS, доработка и исправление чужих ошибок.

Вёрстка HTML+CSS+JS, работа с бэкендом PHP+MySQL, работа с Wordpress (изменение доработка тем, создание тем, создание плагинов, настройка любого необходимого функционала).

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSS
Портфолио
Отзывы заказчиков
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Верстка html / css3
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Конструктивная постановка задачи, грамотные замечания, оплата без проблем.
Ответный отзыв
winxp1
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Нужно сверстать на wordpress.
Отличный парень. Выполнил все качественно и в срок. Рекомендую!
Остались только положительные впечатления от сотрудничества!
Ответный отзыв