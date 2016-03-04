Разработка сайтов: вёрстка, программирование, подключение к CMS, доработка и исправление чужих ошибок.

Вёрстка HTML+CSS+JS, работа с бэкендом PHP+MySQL, работа с Wordpress (изменение доработка тем, создание тем, создание плагинов, настройка любого необходимого функционала).