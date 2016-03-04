Разработка сайтов: вёрстка, программирование, подключение к CMS, доработка и исправление чужих ошибок.
Вёрстка HTML+CSS+JS, работа с бэкендом PHP+MySQL, работа с Wordpress (изменение доработка тем, создание тем, создание плагинов, настройка любого необходимого функционала).
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Портфолио
- Сайт студии дизайна интерьеров inception.today152 просмотра
- Biclub.by147 просмотров
- Сайт-каталог gazoanalizator.by171 просмотр
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 лет назад
Ответный отзыв
Конструктивная постановка задачи, грамотные замечания, оплата без проблем.
$35
10 баллов
8 лет назад
Отличный парень. Выполнил все качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Остались только положительные впечатления от сотрудничества!