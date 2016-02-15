Верстка, админка интернет радио

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки229 просмотров

Приветствую уважаемые веблансеры. Необходима верстка сайта + посадка на админ панель по вашему совету а также необходим внешний модуль для встраивания в форумы и другие сайты собственно плеера.

Проект некоммерческий

ТОЛЬКО УКРАИНА

9 лет назад
TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

FancierVM
Вячеслав 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва(-1)
9 лет назад
$20
65 дней
Очень жаль что так получилось. Все было хорошо сначала, потом я немножко добавил работы НО готов был за нее доплатить, изначально исполнитель указал небольшую сумму, я предлагал ему увеличить бюджет если для него это мало, он сказал что увидим - поговорим. Сайт сделал, админку сделал частично но мне так и не передал, пропал не знаю по каким причинам. Я надеюсь что Вячеслав все же вернется и доделает работу, за это время ее можно было 1000 раз закончить. Может проблемы какие-то - бог знает. Как все сделает - исправлю отзыв. Результат верстки: www.vozfm.net

Заявки фрилансеров

FancierVM
Вячеслав 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва(-1)
9 лет назад

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