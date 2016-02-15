Верстка одной страницы

Дизайн в приложении.

Необходимо сверстать одну страницу

На странице:

Есть слайдер

Выпадающее верхнее меню «продукция» (Скрин 1,2)

Выпадающая форма заказа товара (Скрин 3)

Верхнее меню с привязкой при прокрутке страницы (Скрин 4)

Требования:

1) Полное соответствие дизайн макетам (pixel perfect)

2) Полное соответствие оформление шрифтов (размер, толщина, отступы, меж строчное расстояние, толщина, наличие теней)

3) Если отступ на макете 11px, значит на верстке он должен быть именно 11px, не 12 и не 10. Это принципиально важно!

4) Нужен верстальщик, которому не нужно будет указывать пальцем на каждую мелочь несоответствия с макетом.

Есть макет, он сравнивается с версткой и если есть отличия, они самостоятельно устраняются, без дополнительных подсказок.

Ни какая примерная верстка ненужна, не стоит тратить на это ни мое ни ваше время, должно быть полное соответствие. Повторюсь pixel perfect.

5) Обязательно проверка на корректную работу во всех браузерах.

Жду ваши предложения по стоимости и срокам.

Претендента, который справится с работой на 5+ (без ошибок и лишних правок) ожидает следующий серьезный проект и дальнейшее сотрудничество.

Спасибо.