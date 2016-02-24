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Вёрстка одностраничника
Нужно сделать вёрстку двух вариантов лендинга.
Картинки прикрепил, можете оценить примерный объем работы.
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