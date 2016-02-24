Вёрстка одностраничника

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен32 заявки385 просмотров

Нужно сделать вёрстку двух вариантов лендинга.

Картинки прикрепил, можете оценить примерный объем работы.

9 лет назад
tishkin_av
Александр 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bIropka
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$40
3 дня
Егор согласился взяться за срочную работу. Сделал всё в оговоренный срок. По ходу работы возникали вопросы, оперативно обсуждали. Сотрудничать было приятно. Буду обращаться в будущем!
Александр оперативно и конкретно отвечал на все возникающие в ходе работы вопросы. Постановка задачи, контроль за выполнением, оплата - все на уровне. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

bIropka
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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