Необходимо разработать адаптивную (на базе twitter bootstrap) тему под Wordpress. Макеты главной страницы во вложении, кроме нее еще будет типовая внутренняя страница и одна посадочных (выполнена на основе главной). ТЗ вышлю при ...
Верстка сайта одностраничника
Нужна верстка сайта одностраничника - 6 экранов.
Кроссбраузерно. Срок - 2дня. Бюджет - 1500 руб.
Дизайн - кандидату.
Заявки фрилансеров
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