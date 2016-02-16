Верстка сайта одностраничника

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки250 просмотров

Нужна верстка сайта одностраничника - 6 экранов.

Кроссбраузерно. Срок - 2дня. Бюджет - 1500 руб.

Дизайн - кандидату.

9 лет назад
istalianka
Татьяна 
50 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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