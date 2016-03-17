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Верстка лэндинга
Необходимо сверстать одностраничный лэндинг, дизайн готов, исходник - psd.
Функционал - отправка заявки на почту.
Дизайн - см. вложение.
Движок не обязателен, но желателен. В принципе, достаточно того, чтобы можно было отредактировать тексты в php.
Возможны мелкие корректировки текстов на этапе верстки.
Отзывы дадим, добавлять в последствии не будем, можно сделать 4-5, чтобы они прокручивались.
Карта - гугл.
Выбранный исполнитель
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