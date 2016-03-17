Верстка лэндинга

Необходимо сверстать одностраничный лэндинг, дизайн готов, исходник - psd.

Функционал - отправка заявки на почту.

Дизайн - см. вложение.

Движок не обязателен, но желателен. В принципе, достаточно того, чтобы можно было отредактировать тексты в php.

Возможны мелкие корректировки текстов на этапе верстки.

Отзывы дадим, добавлять в последствии не будем, можно сделать 4-5, чтобы они прокручивались.

Карта - гугл.