Верстка лэндинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен37 заявок347 просмотров

Необходимо сверстать одностраничный лэндинг, дизайн готов, исходник - psd.

Функционал - отправка заявки на почту.

Дизайн - см. вложение.

Движок не обязателен, но желателен. В принципе, достаточно того, чтобы можно было отредактировать тексты в php.

Возможны мелкие корректировки текстов на этапе верстки.

Отзывы дадим, добавлять в последствии не будем, можно сделать 4-5, чтобы они прокручивались.

Карта - гугл.

PHP
9 лет назад
admoptima
Дмитрий 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

woltron
Сергей 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$1
3 дня
Сергей оперативно и очень аккуратно выполнил все работы по созданию лэндинга для нашей НКО "АНО Семейное Благо". Общаться и доделывать всякие мелочи было очень комфортно, Сергей все время на связи, ждать реакции не приходилось. При этом, в процессе работы мне не приходилось вступать в длительные переписки и убеждать выполнить какие-нибудь изменения, все происходило очень быстро и четко. От сотрудничества мы получили даже больше, чем хотели! Очень рекомендую Сергея в качестве исполнителя и желаю всяческих успехов и проектов. Результат работы доступен по адресу: http://www.semblago.ru/sign/
все супер

Заявки фрилансеров

woltron
Сергей 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад