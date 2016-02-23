Работы с сайтом на WP

Андрей на отлично справился с поставленной задачей. В итоге сделал гораздо больше, чем было в задании, проделав значительную работу в сжатые сроки. Учел все мои пожелания и замечания. Приятен в общении, все по делу, без лишних вопросов. Очень рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.