Работы с сайтом на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки168 просмотров

Сайт dom-naveka. ru. Надо сделать адаптивное меню, чтоб никуда ничего не съезжало при любом разрешении экрана. Под слайдером картинки с разделами растянуть на всю ширину экрана. Поправить раздел "Как мы работаем", чтобы тоже все было ровно, без перекосов.

WordPress
9 лет назад
Katerina4384
Екатерина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

andelynx
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Андрей на отлично справился с поставленной задачей. В итоге сделал гораздо больше, чем было в задании, проделав значительную работу в сжатые сроки. Учел все мои пожелания и замечания. Приятен в общении, все по делу, без лишних вопросов. Очень рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Екатерина отличный заказчик! Постановка задачи четкая и ясная! Оплата мгновенная! Очень приятно было работать! Рекомендую! И буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

andelynx
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад